США могут поставить Турции условия

Как отмечает издание, сотрудники администрации президента США Джо Байдена в свете согласия властей Турции на вступление Швеции в НАТО выступили за одобрение этой сделки. Однако, отмечается в публикации, Байден «не может продать самолеты без поддержки со стороны ключевых республиканцев и демократов в комитетах по иностранным делам Сената и Палаты представителей». Они ранее выступали против отправки истребителей Турции.

Американские законодатели могут дать согласие на продажу Турции истребителей F-16, если Анкара возьмет на себя обязательства, касающиеся применения этих самолетов, включая гарантии не использовать их против союзников по НАТО. Об этом сообщила американская газета Politico.

Как отмечается в материале, «сенаторы во вторник продемонстрировали признаки смягчения» позиции по этому вопросу. Вместе с тем они подчеркнули, что Анкаре «следует предпринять дополнительные шаги, прежде чем они скажут «да», подчеркивает издание.

«Одним из оставшихся вопросов, вызывающих опасения, является то, как Турция может применять предоставленные США истребители. Греция обвинила Турцию в 10 тыс. нарушений своего воздушного пространства в прошлом году, Турция также угрожала регионам Сирии, удерживаемым курдами, которых США считают союзниками», - указывается в публикации.

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, известный своей ярой проармянской позицией, Роберт Менендес, слова которого приводит издание, в частности, отметил, что ожидает от Анкары гарантий того, что самолеты «не будут использованы для враждебных шагов в отношении какого-либо союзника по НАТО». Менендес ранее выступал против такой сделки. Он сообщил, что проводит сейчас консультации с администрацией США и допустил возможность пересмотра своей позиции в течение недели. В числе потенциальных условий продажи F-16 Турции Менендес назвал удовлетворение Соединенными Штатами запроса Греции на поставки ей самолетов F-35.

Турция ранее запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Американские законодатели могут препятствовать продажам вооружений США другим государствам. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывали увязать такие поставки Турции с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.