Заявления Зеленского привели в «ярость» США

Критика президента Украины Владимира Зеленского стран НАТО, которые не пригласили Киев немедленно вступить в альянс, привела в «ярость» представителей США, пишет The Washington Post со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника.

Слова украинского лидера оказали «большое давление» на альянс, подтвердил высокопоставленный представитель Министерства обороны НАТО. По его словам, целью Зеленского было послать сообщение своей внутренней аудитории о готовности «бороться до конца».

В свою очередь, высокопоставленный чиновник ЕС увидел в критике украинского президента попытку Киева «вытянуть немного больше из союзников», поскольку «на их вкус» формулировки по поводу Украины в итоговом коммюнике саммита «немного расплывчаты».

В частности, Зеленский раскритиковал страны блока за неопределенность. «Беспрецедентно и абсурдно, когда не установлены сроки ни для приглашения, ни для членства Украины. При этом добавляется расплывчатая формулировка про «условия» даже для приглашения Украины. Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса», — написал ранее Зеленский в твиттере. По его мнению, такая ситуация позволяет торговать членством Украины в НАТО на переговорах с Россией, а Москве это дает «мотивацию продолжать своей террор». «Неуверенность — это слабость. И я открыто буду говорить об этом на саммите», — подчеркнул Зеленский.