Министр обороны Израиля летит в Азербайджан

Министр обороны Йоав Галант совершит визит в Азербайджан для встреч по укреплению стратегических связей, региональной стабильности и промышленного сотрудничества. Делегация должна прибыть в Баку вечером в среду, 12 июля. Об этом пишет издание Mignews.com.

В ходе визита, который продлится до 14 июля, ожидается встреча израильского министра с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, другими высокопоставленными представителями Минобороны.

Визит Галанта направлен на дальнейшее укрепление стратегических связей между Израилем и Азербайджаном в области дипломатии, безопасности и технологий, отмечает издание.