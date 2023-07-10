Китай резко отреагировал на заявление НАТО

Пекин отреагировал на обвинения, выдвинутые НАТО, о том, что Китай бросает вызов интересам и безопасности Альянса, и выступил против любых попыток военного блока расширить свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова китайской миссии.

Миссия Китая в Европе заявила, что содержание коммюнике, связанное с Китаем, игнорирует основные факты, искажает позицию и политику Китая и намеренно дискредитирует Китай. «Мы решительно выступаем против и отвергаем это», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что «Китай будет твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития и решительно выступает против продвижения НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион».

Представитель КНР добавил, что НАТО вмешивается в экстерриториальные дела и создает конфронтацию, призвав альянс «прислушаться к справедливому призыву международного сообщества к миру, развитию и сотрудничеству» и сыграть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам на саммите, что хотя Китай не является «соперником» НАТО, он своим «принудительным поведением» все больше бросает вызов международному порядку, основанному на правилах. «Китай все больше бросает вызов основанному на правилах международному порядку, отказываясь осуждать войну России против Украины, угрожая Тайваню и осуществляя значительное наращивание военной силы», — сказал он.