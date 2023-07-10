Баку призывает Ереван выполнять постановление Международного суда

В Постановлении Международного суда от 6 июля 2023 года, официально опубликованном 11 июля 2023 года, говорится, что МС единогласно отклонил требование Армении от 12 мая 2023 года о внесении изменений в Постановление суда от 22 февраля 2023 года по делу Армении против Азербайджана в связи с применением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с искажением Арменией решения о единогласном отклонении ее запроса.

«Таким образом, постановление Суда вновь подтвердило, что просьба Армении изменить постановление от 22 февраля 2023 года является необоснованной. Вопреки лжи Армении, Международный суд не обнаружил, что ППП «Лачин» мешает движению по Лачинской дороге; суд также не обнаружил нарушения Азербайджаном постановления от 22 февраля. Призываем Армению выполнить постановление суда о воздержании от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации спора между сторонами и положить конец действиям, препятствующим работе ППП «Лачин», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.