У Байдена обсуждают поставку Украине ракет ATACMS

По словам собеседников издания, речь идет о поставке нескольких управляемых ракет класса «земля-земля», которые сейчас находятся в резерве.

В администрации президента США идут непубличные обсуждения возможной поставки Украине ракет ATACMS с радиусом действия около 300 километров, сообщает The New York Times со ссылкой на двух американских и одного европейского чиновника.

Газета объясняет, что США не решаются передать Украине ракеты большой дальности из-за того, что американский арсенал ATACMS сравнительно невелик, а имеющиеся ракеты уже размещены в других точках, в том числе на Корейском полуострове. Кроме того, в Пентагоне считают, что на данном этапе Украине не нужны ракеты большой дальности.

Обсуждения происходят на фоне решения Франции передать Украине ракеты SCALP, дальность полета которых составляет как минимум 250 километров.

Как отмечает The New York Times, теперь США могут либо последовать примеру союзников и передать свои ATACMS, либо, наоборот, отказаться от этой идеи, поскольку Киев и так уже получил некоторое количество дальнобойных ракет от Великобритании и Франции.