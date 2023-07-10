Джабиев по неосторожности устроил пожар
В городе Масаллы произошел пожар на территории с кустарниками. Благодаря усилиям сотрудников Госслужбы пожарной охраны МЧС огонь был быстро потушен, сообщили в пресс-службе МЧС.
Также говорится, что сотрудники МЧС не допустили распространения огня на более обширную территорию.
«В результате проведенных мероприятий было установлено, что пожар по неосторожности устроил местный житель Анар Джабиев. Собранные по данному факту материалы направлены в соответствующие инстанции для дачи правовой оценки», - отметили в ведомстве.