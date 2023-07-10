Избитую в Чечне российскую журналистку выписали из больницы

По его информации, Милашина продолжит находиться под медицинским контролем. Ранее ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, до 14 переломов кистей рук и множественные ушибы мягких тканей.

Венедиктов и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов летали на частном самолете в Беслан (Северная Осетия), куда Милашину и избитого вместе с ней адвоката Александра Немова доставили на скорой из Чечни. Милашину лечили в Боткинской больнице.

Избиение Милашиной и Немова вызвало большой резонанс, его осудили даже в Кремле. Следственный комитет России завел уголовное дело. Однако подозреваемых в деле до сих пор нет. В то же время чеченские власти заявили, что нападение на журналистку и адвоката — провокация против республики.