Страны G7 выступят с «крупным заявлением» по Украине

Лидеры стран G7 12 июля объявят о гарантиях безопасности для Украины. Об этом журналистам сказала старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат.

«Президент Байден и лидеры стран G7 выступят с крупным заявлением совместно с президентом Зеленским», — цитирует ее ТАСС.

По словам Слоат, они объявят о планах помочь Киеву построить армию, чтобы «сдерживать будущие атаки».

Она добавила, что гарантии будут представлены по окончании саммита 12 июля.