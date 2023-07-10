Турция будет поддерживать «прозрачные переговоры» с Путиным турецкие СМИ
Анкара не отвернулась от Москвы, Турция поддержит «прозрачные переговоры» с властями России. Такое заявление сделали проинформированные источники в турецких правительственных кругах.
«Мнение о том, что Турция отвернулась от России и полностью повернулась лицом к Западу, не соответствует действительности. Турция будет продолжать проводить политику баланса как международная и региональная держава. В этом контексте Турция будет продолжать развивать отношения с Западом и Европой, одновременно поддерживая «прозрачные переговоры» с президентом России Путиным», – говорится в материале Hürriyet.