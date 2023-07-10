Северная Корея играет на нервах Японии

Запущенная в среду КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) при обычной траектории полета могла бы достичь любой точки на территории США. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в японском Минобороны.

По их информации, расчетная дальность полета ракеты может составлять около 15 тысяч км. При этом, поскольку она была запущена под большим углом, высота ее полета, согласно данным ведомства, составила 6 тысяч км. Ракета преодолела около 1 тысячи км и упала в Японское море в 250 км от острова Хоккайдо.

В воздухе МБР находилась 74 минуты, что для КНДР стало рекордом по продолжительности. В марте прошлого года запущенная КНДР МБР «Хвасон-17» находилась в полете 71 минуту.

Минобороны Японии зафиксировало падение ракеты в воду. Рыболовецким судам рекомендовали не приближаться к обломкам при обнаружении. Генеральный секретарь японского Кабинета министров Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио выразил Пхеньяну решительный протест.

В последний раз КНДР запускала ракеты 15 июня. Последний пуск ракет большой дальности состоялся 13 апреля. В общей сложности Пхеньян осуществил уже 12 пусков баллистических ракет с начала 2023 года.