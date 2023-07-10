Женщина, «напавшая» на Сезен Аксу, позвонила в haqqin.az

Haqqin.az удалось связаться с Л.М. и выслушать ее версию случившегося. На условиях анонимности женщина рассказала, что «просто хотела… поговорить с Аксу об организации ее концерта».

«В прошлом я организовывала в Баку концерты известных певцов и певиц, - пояснила Л.М. – С Сезен Аксу я знакома лично. Но охрана почему-то никак не хотела меня к ней пускать. Мало того, охранник очень грубо со мной разговаривал, а потом вызвал полицию и сказал им, что я силой пыталась проникнуть в дом. Именно по его жалобе меня продержали в полиции три дня. Расследование как таковое не проводилось. Позже меня отвезли в депортационный центр, а еще через 20 дней депортировали в Баку».

По словам Л.М., она обращалась по поводу данного инцидента в МИД и в посольство Турции в Баку.

В то же время турецкие СМИ утверждают, что Л.М. появлялась на вилле поп-звезды в марте, мае, июле и октябре прошлого года. Согласно показаниям Сезен Аксу, женщина пыталась войти в ее дом, минуя телохранителей, а получив отказ, осыпала ругательствами охранников и саму певицу. В последующем Л.М., называющая себя фанаткой турецкой поп-звезды, чтобы пообщаться с Сезен Аксу, пыталась подплыть к вилле на лодке, но также безуспешно.

По словам Аксу, она не хотела обижать экзальтированную поклонницу, а потому долгое время не обращалась к правоохранителям. Но после серии повторяющихся попыток Л.М. проникнуть на территорию виллы и нарушить ее личное пространство терпение певицы иссякло. В своих показаниях для полицейского протокола Сезен Аксу, в частности, заявила, что у азербайджанки явные проблемы психологического характера.

Сама Л.М. в своих первоначальных показаниях все отрицала, уверяя следователей полиции, что хотела всего лишь пообщаться с Аксу и передать ей подарки. Однако грубость и бесцеремонность охранников, не пускавших Л.М. к певице, вывели ее из себя.