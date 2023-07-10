Американцы рассказали, почему Шойгу говорит неправду о контрнаступлении ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу пытается представить украинское контрнаступление как неудачную операцию, несмотря на установки Кремля не преуменьшать результаты контрнаступления и не преувеличивать российские успехи, чтобы позиционировать возглавляемое им Минобороны как эффективного руководителя боевыми действиями в Украине после неудачного мятежа ЧВК «Вагнер». Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В своем ежедневном обзоре эксперты называют неправдоподобными утверждения Шойгу о том, что с 4 июня — момента начала контрнаступления по версии российского Минобороны — Украина потеряла 26 тысяч военнослужащих (а также 1 244 танка и других боевых бронемашин).

Заявления о потерях украинцев настолько преувеличены, что даже российские провоенные блогеры недавно обвинили Минобороны РФ в том, что оно засчитывает удары по уже поврежденным и уничтоженным машинам как новые потери украинской техники.

«Риторика Шойгу относительно украинского контрнаступления заметно противоречит установкам Кремля для СМИ не преуменьшать украинское контрнаступление и не преувеличивать российские успехи. Возможно, Шойгу все чаще игнорирует устоявшиеся указания Кремля по освещению контрнаступления, пытаясь изобразить Минобороны РФ как эффективного руководителя войной в Украине после мятежа «Вагнера», — комментирует ситуацию ISW.

Основываясь на открытых данных, эксперты констатируют, что накануне, 11 июля, украинские военные вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, на некоторых участках добились успехов. Генштаб ВСУ сообщал, что украинские силы продолжают наступательные действия на мелитопольском (запад Запорожской области) и бердянском направлениях (пограничный район Запорожской области и Донецкой области), поступали сообщения и продолжении боев вокруг Бахмута.