NEQSOL Holding запустил глобальную программу управления талантами L.E.A.P.

NEQSOL Holding запустил эксклюзивную глобальную инициативу по управлению талантами под названием Leadership Excellence and Acceleration Program (L.E.A.P.). L.E.A.P. направлена на создание высококвалифицированного пула талантов, который будет стимулировать дальнейшее развитие холдинга.

L.E.A.P. – это уникальная программа развития, разработанная с учетом индивидуальных и групповых потребностей в партнерстве с ведущими университетами, бизнес-школами и компаниями, предоставляющими профессиональные услуги по всему миру. В качестве стратегического образовательного партнера этой программы выступает престижная SDA Bocconi School of Management, получившая признание за свой опыт в области обучения руководителей и обучения менеджменту, а также исследований в соответствующих областях.

Помимо сотрудничества с SDA Bocconi School of Management, в рамках L.E.A.P. налажено партнерство с ведущим провайдером коучинговых технологий SparkUs и престижным академическим журналом и веб-сайтом MIT Sloan Management Review, которые посвящены управлению и деловым практикам.