Депутат Фазиль Мустафа: Открытие сухопутных границ пока не ожидается
В ближайшем будущем открытие сухопутных границ Азербайджана не ожидается. Такое заявление сделал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.
«Сложно объяснить, по какой причине это делается, потому что период карантина закончился… Возможно, такие шаги предпринимаются из соображений безопасности. В любом случае, открытие границ было бы отличным решением, потому что граждане страдают из-за этого. Это особенно важно для больных, которые ездят на лечение, и студентов. Считаю, что принятие мер в этом направлении облегчило бы положение граждан», - отметил парламентарий.