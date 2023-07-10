Экс-глава муниципалитета может сесть на пять лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего председателя Сабаильского муниципалитета Ахмеда Гусейнова.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, в ходе процесса прокурор потребовал приговорить Ахмедова к пяти годам заключения (ниже предела санкции), учитывая возраст последнего, и арестовать в зале суда.

Гусейнов обвиняется в попытке захвата земельных участков, принадлежащих государству и муниципалитету, на 1 миллион 824 тысячи манатов, а также в подделке официальных документов. В период следствия экс-чиновник находился под подпиской о невыезде. Потерпевшими по делу признаны Госслужба по делам недвижимости при Министерстве экономики и Сабаильский районный муниципалитет. Гусейнову предъявлено обвинение по статьям 29, 178.4, 309.1, 313 и 320 Уголовного кодекса Азербайджана. Сам экс-глава муниципалитета все обвинения отрицает.