Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 12:09

Гал Люфт, содиректор базирующегося в США Института анализа глобальной безопасности, имеющий американское и израильское гражданство и обвиненный в сотрудничестве с разведкой КНР, продаже Китаю в обход санкций иранской нефти, торговле оружием и других преступлениях, сбежал после освобождения под залог. Как сообщают американские СМИ, его текущее местоположение неизвестно. Уже на свободе Люфт сделал сенсационное заявление, обвинив администрацию президента Байдена в том, что она «преследует его по политическим мотивам». Причиной по словам Люфта является наличие у него компрометирующей информации о сотрудничестве семьи президента США с военной разведкой КНР.

Отметим, что ранее Люфт запомнился своими высказываниями об Азербайджане. В частности, в 2011 году он призывал Баку экспортировать нефть не на Запад, а на азиатские рынки. 57-летний Люфт заявил, что дал показания ФБР США о коррупционных схемах семьи Байденов, после чего Министерство юстиции начало его преследовать, обвинив в нарушении санкций, введенных США против Ирана. На прошлой неделе израильтянин отправил из неизвестной страны в редакцию газеты The New York Post видеообращение, в котором говорит, что располагает информацией о бизнесе семьи Байденов с людьми, связанными с китайской военной разведкой. По словам Люфта, он был потенциальным свидетелем комитета Палаты представителей США по расследованию правонарушений Хантера Байдена и его отца, президента США Джо Байдена. По словам израильтянина, он встречался с агентами ФБР в Брюсселе в 2019 году и рассказал им, что родственники Джо Байдена получают огромные суммы от китайских чиновников. Тогда же Люфт сообщил, что китайская государственная энергетическая компания CEFC ежемесячно платила 100.000 долларов Хантеру Байдену и 65.000 долларов его дяде, брату президента США, Джиму Байдену в обмен на использовании их имен для продвижения китайской инициативы «Один пояс, один путь».

«За то, что я выразил готовность сообщить правительству США о возможном нарушении безопасности и о компрометирующей информации о человеке, претендующем на пост президента США, за мной теперь охотятся те самые люди, которым я сообщил эту информацию. И, возможно, мне придется жить в бегах всю оставшуюся жизнь», — сказал, в частности, Люфт в своем видеообращении. 10 июля прокуратура Манхэттена подробно изложила обвинения против Люфта, выдвинутые ранее в этом году. Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, заявил, что Люфт нелегально работал для продвижения интересов Китая в Соединенных Штатах и во всем мире. «Как утверждается, Гал Люфт, гражданин США и Израиля и соруководитель аналитического центра в Мэриленде, участвовал в многочисленных серьезных преступных схемах, - сказал Уильямс. - Он нарушил законы о регистрации иностранных агентов в Соединенных Штатах, чтобы продвигать политику Китая, действуя через бывшего высокопоставленного чиновника правительства США. Он выступал посредником в сделках по опасному оружию и иранской нефти и неоднократно лгал о своих преступлениях правоохранительным органам. Как показывают обвинения, раскрытые сегодня, наше Управление будет продолжать активно работать с нашими партнерами в правоохранительных органах, чтобы выявлять и привлекать к ответственности тех, кто тайно пытается проводить злонамеренные кампании по оказанию иностранного влияния здесь, в Соединенных Штатах». Люфта обвиняют в попытке посредничества в продаже китайского оружия без необходимых разрешений Ливии, Кении и ОАЭ. В частности, прокуратура утверждает, что он общался с представителями этих стран посредством шифров, называя оружие «игрушками», а Соединенные Штаты — «дядей». Люфт также называл иранскую нефть «бразильской», якобы пытаясь скрыть истинное происхождение ресурса.

В обвинительном заключении утверждается, что Люфт добровольно согласился на общение со следователями, в ходе которых неоднократно лгал им, утверждая, что никогда не участвовал в торговле оружием или иранской нефтью. После того, как окружная прокуратура Манхэттена выдвинула против Люфта обвинительное заключение, он заявил в «Твиттере», что обвинения эти политически мотивированы и призваны помешать ему раскрыть разоблачительную информацию о бизнесе Хантера и Джима Байденов. «Шансы на справедливое судебное разбирательство в Вашингтоне практически равны нулю», — подчеркнул Гал Люфт. Любопытно, что скандал, связанный с Люфтом, произошел уже после того, как была опубликована электронная переписка, в которой Хантера Байдена просили использовать его контакты в ФБР, чтобы помочь своему китайскому деловому партнеру, Патрику Хо, арестованному за взяточничество и отмывание денег. Также утверждалось, что Байден-младший использовал высокопоставленного сотрудника ФБР под кодовым именем «Одноглазый» для передачи информации ФБР своим китайским деловым партнерам. Патрик Хо, осужденный в 2018 году за взяточничество и отмывание денег, был генеральным секретарем китайского нефтяного гиганта CEFC, с которым сотрудничал сын нынешнего президента США, и который отправил семье Байдена более 5 миллионов долларов.

В разговоре, который был записан в мае 2018 года на ноутбуке, забытым Хантером Байденом, сын нынешнего президента США описывал Патрика Хо, как «гребаного начальника шпионской сети Китая». Судебные документы подтверждают, что Хо находился под наблюдением федеральных правоохранительных органов в рамках расследования, связанного со шпионажем. Сообщается, что еще до ареста Хо в ноябре 2017 года Хантер получил платеж в размере одного миллиона долларов, чтобы представлять Хо в качестве его адвоката. Он также согласился поговорить с агентами ФБР, чтобы собрать информацию по делу против его клиента, связанного с Коммунистической партией Китая. 18 сентября 2017 года Патрик Хо заключил с Хантером Байденом контракт на 1 миллион долларов. В соглашении из утерянного ноутбука Хантера, оказавшегося в марте этого года в распоряжении портала DailyMail.com, Хо описывается как «заместитель председателя и генеральный секретарь комитета Китайского энергетического фонда» (CEFC) и говорится, что Хантер будет предоставлять «советников по вопросам, связанным с законодательством США и консультации, касающиеся найма и юридического анализа любой американской юридической фирмы или юриста».