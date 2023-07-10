Продолжаются экзамены для желающих стать учителем

В среду, 12 июля, кандидаты на должности учителей по следующим по предметам «История», «География», «Информатик», «Физика» и «французский язык» принимают участие в тестовом этапе конкурса по приему на работу.

На первую сессию тестовых экзаменов приглашены 6353 кандидата, на вторую сессию – 6627 человек.

Напомним, тестовый этап конкурса по приему на работу учителей охватывает 11-15 июля. На экзамен кандидатам дается 150 минут.

Конкурс по приему учителей – это равная для всех возможность выявить педагогов с лучшими знаниями и навыками.