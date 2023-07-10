Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 июля принял председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша, сообщает официальный сайт главы государства.

На встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех областях, в том числе и в межпарламентской сфере, отмечено, что визит Нумана Куртулмуша внесет вклад в развитие двусторонних отношений.

Алиев и Куртулмуш подчеркнули важность дальнейшего усиления Организации тюркских государств, укрепления сотрудничества в формате этой организации и ТЮРКПА.