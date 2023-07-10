Пригожин смертельно болен?

«У него был рак. Сейчас процесс образования опухоли вроде остановлен», — рассказал один из них. «Это человек с вырезанным желудком и кишками», — объяснил другой собеседник расшатанное поведение Пригожина в последнее время, а также то, почему он решился на мятеж.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин перенес онкологическое заболевание, утверждает издание «Проект» со ссылкой на двух сотрудников Пригожина. Издание делает предположения, что июньский мятеж мог быть связан с состоянием его здоровья.

Оба утверждают, что глава наемников долгое время лечился от рака абдоминальной области (органов и стенок брюшной полости) и проходил серьезную терапию. Из-за болезни Пригожин ведет здоровый образ жизни и соблюдает строгую диету.

После начала мятежа силовики пришли с обысками в дом Пригожина. Тогда прокремлевские СМИ опубликовали фотографии следственных действий, на одной из которых была комната с реанимационной кроватью, аппаратом для искусственной вентиляции легких и кислородным концентратором. Как отмечает «Проект», это может говорить в пользу того, что глава ЧВК переживает из-за состояния своего здоровья.

Также, по данным «Проекта», Пригожин лечился в элитной клинике «Согаз», которая связана с дочерью президента РФ Марией Воронцовой. В частности, он был одним из ее первых клиентов в статусе «супер VIP». Журналисты обнаружили в списке VIP-клиентов некоего Дмитрия Исааковича Гейлера. При обысках у Пригожина силовики нашли паспорт на имя этого человека, но с фотографией главы ЧВК.

Своему окружению Пригожин объяснил решение идти на Ростов-на-Дону и Москву потерей психического равновесия. «Психанул», — передал его ответ один из близких к нему людей.

Пригожин организовал вооруженный мятеж 23–24 июня, захватив штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и объявив «марш справедливости» на Москву. Вечером 24 июня при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко Пригожин договорился с Кремлем остановить колонны наемников, идущих на Москву, в обмен на закрытие уголовного дела против него за организацию мятежа и отъезд в Беларусь.