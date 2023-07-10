Пригожин смертельно болен?
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин перенес онкологическое заболевание, утверждает издание «Проект» со ссылкой на двух сотрудников Пригожина. Издание делает предположения, что июньский мятеж мог быть связан с состоянием его здоровья.
«У него был рак. Сейчас процесс образования опухоли вроде остановлен», — рассказал один из них. «Это человек с вырезанным желудком и кишками», — объяснил другой собеседник расшатанное поведение Пригожина в последнее время, а также то, почему он решился на мятеж.
Оба утверждают, что глава наемников долгое время лечился от рака абдоминальной области (органов и стенок брюшной полости) и проходил серьезную терапию. Из-за болезни Пригожин ведет здоровый образ жизни и соблюдает строгую диету.
После начала мятежа силовики пришли с обысками в дом Пригожина. Тогда прокремлевские СМИ опубликовали фотографии следственных действий, на одной из которых была комната с реанимационной кроватью, аппаратом для искусственной вентиляции легких и кислородным концентратором. Как отмечает «Проект», это может говорить в пользу того, что глава ЧВК переживает из-за состояния своего здоровья.
Также, по данным «Проекта», Пригожин лечился в элитной клинике «Согаз», которая связана с дочерью президента РФ Марией Воронцовой. В частности, он был одним из ее первых клиентов в статусе «супер VIP». Журналисты обнаружили в списке VIP-клиентов некоего Дмитрия Исааковича Гейлера. При обысках у Пригожина силовики нашли паспорт на имя этого человека, но с фотографией главы ЧВК.
Своему окружению Пригожин объяснил решение идти на Ростов-на-Дону и Москву потерей психического равновесия. «Психанул», — передал его ответ один из близких к нему людей.
Пригожин организовал вооруженный мятеж 23–24 июня, захватив штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и объявив «марш справедливости» на Москву. Вечером 24 июня при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко Пригожин договорился с Кремлем остановить колонны наемников, идущих на Москву, в обмен на закрытие уголовного дела против него за организацию мятежа и отъезд в Беларусь.