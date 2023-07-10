Норвегия поставит Украине тысячу беспилотников

Правительство Норвегии приняло решение передать Украине 1 000 новых комплектов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

"БПЛА, получившие название Black Hornet, используются для разведки и идентификации целей. Они производятся в Норвегии, и сейчас мы поставляем Украине тысячу новых комплектов беспилотников", - сказал он.

Также сообщается, что эти БПЛА производятся компанией Teledyne FLIR. Они используются в ряде стран-союзников, в том числе в США и Великобритании.