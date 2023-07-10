Вучич: Запад готовит для Украины «большие подарки»

Отсутствие плана по вступлению Украины в Североатлантический альянс по результатам саммита НАТО в Вильнюсе не является показательным, заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, страны Запада готовят для Киева «большие подарки» к концу года. «Это работа для больших сил. Они готовят для Украины серьезные и замечательные вещи, большие подарки к концу года, особенно что касается Евросоюза», — сказал Вучич журналистам, не приведя каких-либо деталей. Его слова приводит ТАСС.

Двухдневный саммит НАТО стартовал вчера, 11 июля, в Вильнюсе. По итогам первого дня страны альянса заявили, что Украине не потребуется для евроатлантической интеграции выполнять план действий по членству. Приглашение в НАТО будет направлено, когда страны-члены «согласятся, а Украина выполнит условия». Президент Украины Владимир Зеленский сегодня намерен обсудить с лидерами стран альянса новые поставки вооружений и гарантии безопасности для Украины.