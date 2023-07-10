Возможны дожди: синоптики о погоде на завтра

В четверг, 13 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Прогнозируется северный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 28-33° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, - днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах Балакен-Шекинской зоны возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью - 17-22°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 16-21° тепла.