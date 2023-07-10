Армяне не прекращают провокации

12 июля около 09:25 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша, сообщили в Минобороны.

Кроме того, с 10:50 по 12:10 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Забух Лачинского района.

В обоих случаях азербайджанские военнослужащие осуществили адекватные ответные меры.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало об обстреле города Шуша и Забуха вечером 11 июля и в ночь на 12 июля.