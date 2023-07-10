Министр обороны Украины о кассетных боеприпасах

Предоставление Украине кассетных боеприпасов изменит правила игры в борьбе с российскими войсками. Они необходимы для компенсации дефицита обычных артиллерийских снарядов, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников отверг неодобрение некоторых стран и гуманитарных групп из-за решения правительства США направить Украине кассетные боеприпасы.

"Когда мы получили в мае 2022 года 155-миллиметровые артиллерийские системы, это стало изменением правил игры. В июле мы получили различные типы (РСЗО), это стало следующим изменением правил игры... И я надеюсь, что кассетные боеприпасы (станут) следующим изменением правил игры как оружие или боеприпасы для освобождения наших временно оккупированных территорий", - сказал он.

Украинский министр подчеркнул, что использование этого оружия будет ограничено внегородскими районами на территории Украины.

По его словам, партнеры Украины также будут проинформированы о применении и действии кассетного оружия.