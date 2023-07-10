Минобороны Великобритании о вступлении Украины в НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время панельной дискуссии на общественном форуме НАТО в Вильнюсе заявил, что в нынешней ситуации, когда продолжается война, вступление Украины в Альянс не представляется возможным.

«Мы не можем импортировать конфликт в НАТО. Думаю, это понятное условие», - отметил Уоллес.

Он добавил, что в альянсе есть общая договоренность о том, что Украина вступит в НАТО, но главный вопрос заключается в том, «когда» это произойдет.

Уоллес подчеркнул, что союзники по НАТО поддерживают Украину с военной точки зрения.

«Украина продвигается, освобождая свои земли, заставляя Россию расплачиваться», - сказал он.