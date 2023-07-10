В Кремле гарантии безопасности для Украины назвали «чрезвычайно опасными» для России

Намерение стран «Большой семерки» предоставить гарантии безопасности Украине ошибочно и опасно, потому что таким образом эти страны «посягают на безопасность России». Так сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема вступления Украины в НАТО - мы очень негативно относимся к этому. Эта тема непосредственно коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что страны «семерки» сегодня предоставят гарантии безопасности и озвучат этот факт в отношении Украины. Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным», - цитирует ТАСС представителя Кремля.

По словам Пескова, «предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности»: «То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность России».