В Баку пройдет чемпионат города по гребле

14 июля при совместной организации Федерации гребли и каноэ Азербайджана, Управления молодежи и спорта Баку будет проведен чемпионат Баку по гребле.

Около 70 подростков и юношей из Баку и Мингячевира примут участие в чемпионате, который пройдет на территории Бакинского бульвара рядом с Milan Expo. Спортсмены будут соревноваться в академической гребле, на байдарках и каноэ. Соревнования начнутся с 17:00. Чемпионат Баку продлится один день.

Спортсмены, отличившиеся на чемпионате Баку, будут привлечены в состав национальной сборной.