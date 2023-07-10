Ревность довела Мустафаева до тюрьмы

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 35-летнего Турала Мустафаева, жителя Бардинского района, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, жертвой обвиняемого стала его супруга, 24-летняя Тарана Мустафаева. Женщину он зарезал на глазах у детей после того, как последняя призналась, что состояла в отношениях с неким мужчиной.

В суде Мустафаев признался, что всегда подозревал супругу в неверности и сообщил, что однажды даже застал ее избитой. Убийство он совершил на почве ревности и спланировал его заранее. Расправившись с женой, Мустафаев позвонил в полицию.

Суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима.