Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июня 2023 года составила 916,8 манат ($539,3 по текущему курсу), что на 11,1% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По состоянию на 1 июня 2023 года, утверждают в Госкомстате, 898,6 тыс. человек трудящихся были заняты в государственном секторе экономики, 827,7 тыс. человек - в частном.

Согласно данным, в Азербайджане в июне 2023 года зафиксирована дефляция на уровне 0,9% против дефляции в 0,4% в мае. При этом цены на продовольственные товары, напитки подешевели на 2,1%, тогда как непродовольственные товары подорожали на 0,1%, услуги - на 0,1%.

Инфляция в июне 2023 года по сравнению с июнем 2022 года составила 10,6%. При этом продовольственные товары в июне 2023 года по сравнению июнем 2022 года подорожали на 11,5%, непродовольственные товары - 10,3%, услуги - 9,8%.

При этом продовольственные товары в июне 2023 года по сравнению июнем 2022 года подорожали на 11,5%, непродовольственные товары - 10,3%, услуги - 9,8%.