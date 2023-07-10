Зеленский: Результаты саммита НАТО для Украины хороши, но...

Выступая на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, Зеленский заявил, что были обсуждены ожидания Украины от саммита НАТО: «Здесь важен результат, что Украина не нуждается в Плане действий по членству на этом пути. И я благодарю за эти важные шаги. Я знаю, сколько было разных разговоров и договоренностей из-за этого… Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальными».

«Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. Но четкие сигналы о том, что это произойдет, сегодня звучали уверенно. Я так понимаю, что это произойдет тогда, когда будет безопасно на нашей земле», — также сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что Украине предложены гарантии безопасности на пути в НАТО, но не вместо членства в Альянсе. Президент Украины также отметил, что есть «очень позитивные новости относительно новых пакетов оборонной поддержки» от партнеров: «На полях саммита мы уже начали эти встречи и имеем такие договоренности. Я за это благодарю каждого из лидеров, которые эти пакеты нам предложили».

«Сегодня есть еще один важный сигнал. Если сегодня G7 согласует декларацию о гарантиях безопасности, то там будет сказано, что гарантии сохранятся, пока мы на пути в НАТО… Это будет важным для нас шагом», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в среду, 12 июля, на полях саммита НАТО страны «Большой семерки» подпишут декларацию-план военной поддержки Украины на ближайшие годы.