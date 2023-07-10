В Азербайджане учреждены новые виды пособий
В Азербайджане учреждены новые виды пособий, следует из поправки к закону «О социальных пособиях», утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно закону, учреждены ежемесячные пособия на воспитание ребенка, переданного в приемную семью, в том числе ребенка с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет, единовременные пособия на приобретение сезонной одежды детям, переданным в приемную семью.
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