Нарышкин недоволен Турцией
Передача Турцией Киеву командиров батальона «Азов» «нехорошо характеризует» турецкую сторону, заявил ТАСС директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
На вопрос, как можно оценить действия Анкары, Нарышкин сказал: «Как невыполненные обязательства турецкой стороной в этой части». «Это нехорошо характеризует турецкую сторону», - добавил он.
На уточняющий вопрос, были ли у СВР контакты с Турцией по этому вопросу, Нарышкин ответил: «Нет, контактов не было после этого события».
В субботу, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский вернулся из Турции с пятью командирами батальона «Азов». До этого в пятницу он встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.