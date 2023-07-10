Россия и Армения увеличивают товарооборот

Рост товарооборота между Арменией и Россией может достигнуть 60% в конце года. Об этом заявил министр экономики Армении Ваган Керобян на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге, передает ТАСС.

«В прошлом году наш торговый оборот с Россией составил более $5 млрд. Сейчас мы идем на уровне двукратного роста. Я думаю, в конце года мы достигнем 50-60% роста», - сказал министр, подчеркнув, что Россия для Армении является «торговым партнером номер один».

Керобян уточнил, что со странами ЕАЭС товарооборот тоже вырос в два раза.