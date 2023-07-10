Воровавшего деньги у тяжелобольных Гурбанова задержали

Правоохранительные органы задержали кибермошенника Аслана Гурбанова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Отмечается, что Гурбанов находил в соцсетях фотографии банковских карт, выставленные для оказания помощи людям, которые страдают онкологическими и прочими тяжелыми заболеваниями. Далее мошенник связывался с владельцами данных карт через фальшивые номера телефонов и получал конфиденциальную финансовую информацию, используя методы так называемой социальной инженерии.

Украденные деньги Гурбанов переводил на свои счета в букмекерских конторах за границей, оттуда - на свою банковскую карту.

Мошенника задержали и возбудили против него уголовное дело. В МВД призывают откликнуться всех пострадавших от действий Гурбанова.