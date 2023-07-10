Как скандальный российский политик попал в Азербайджан на машине? видео, обновлено
Как известно, сухопутные границы Азербайджана до сих пор закрыты, а Оперативный штаб, созданный при Кабинете министров, периодически продлевает свое решение, ссылаясь на давно уже завершившуюся пандемию коронавируса.
Тем не менее на улицах Баку довольно часто можно увидеть автомобили с российскими номерами. Спрашивается: если сухопутные границы с Российской Федерацией закрыты, каким образом граждане этой страны попадают в Азербайджан?
«Пароли и явки» раскрыл на своем YouTube-канале Вадим Абдуррахманов - скандальный политик из Ханты-Мансийского автономного округа России, посоветовавший желающим попасть в Баку пересечь на автомобиле открытую для россиян границу Казахстана и доехать до порта Курык.
«Курык – это транспортный порт в 100 километрах от Актау, в котором есть паромная переправа с Баку, - объясняет Магеррамов. - Во втором здании порта можно оформить документы. Тут есть столовая, гостиница. Можно остановиться, документы оформляются сутки. А на следующий день можно уже грузить машину».
Отметим, что Вадим Абдуррахманов известен в России как весьма скандальная и эпатажная личность. Как писала российская пресса, еще в 2019 году суд ограничил его в родительских правах, поскольку, по мнению органов опеки, дети политика находились «в социально опасном положении».
Несмотря на тяжелый характер, из-за которого у Абдуррахманова не раз возникали проблемы с полицией, он известен своей политической активностью.
В частности, в разное время и, как правило, безуспешно Абдуррахманов пытался избираться на должность главы населенных пунктов Сытомино, Лямино, Барсово, а также города Сургут и Сургутского района.