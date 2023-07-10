Как известно, сухопутные границы Азербайджана до сих пор закрыты, а Оперативный штаб, созданный при Кабинете министров, периодически продлевает свое решение, ссылаясь на давно уже завершившуюся пандемию коронавируса.

Тем не менее на улицах Баку довольно часто можно увидеть автомобили с российскими номерами. Спрашивается: если сухопутные границы с Российской Федерацией закрыты, каким образом граждане этой страны попадают в Азербайджан?

«Пароли и явки» раскрыл на своем YouTube-канале Вадим Абдуррахманов - скандальный политик из Ханты-Мансийского автономного округа России, посоветовавший желающим попасть в Баку пересечь на автомобиле открытую для россиян границу Казахстана и доехать до порта Курык.