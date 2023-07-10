Состоялась встреча между Министерством науки и образования и Агентством по развитию СМИ по вопросам повышения медиаграмотности.

Выступая на встрече, руководитель аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли высоко оценил работу, проделанную в рамках сотрудничества между двумя учреждениями. М.Керимли выразил уверенность, что это сотрудничество и дальше будет расширяться.

В свою очередь, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмет Исмаилов рассказал о реализуемых государственных программах по повышению медиаграмотности, текущем состоянии этой сферы и подчеркнул важность потребительского анализа массовой информации.

В рамках встречи обсуждались такие вопросы, как важность медиаграмотности, ее внедрение в учебную программу высшей и средней школы, международный опыт и план действий по данной теме. Далее стороны обменялись мнениями о перспективах межведомственного сотрудничества.

На встрече также была показана презентация по медиаграмотности.