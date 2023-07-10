Эксперт Минздрава не рекомендует авокадо и манго
Употреблять импортные экзотические фрукты не рекомендуется, так как они несовместимы с генетикой азербайджанцев, заявил эксперт Минздрава педиатр Акпер Гулиев.
«К примеру, такие фрукты, как авокадо или манго, не совместимы с нашей генетикой, поэтому употреблять их в большом количестве не рекомендуется. Предпочтение надо отдавать местным и сезонным фруктам», - отметил эксперт Минздрава.
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