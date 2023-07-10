Как стало известно haqqin.az из компетентных источников, израильская служба "Моссад" не имела отношения к проведенной операции и задержанию Фавзана Муса Хана, гражданина Афганистана.

Как пишут израильские СМИ, эту операцию сотрудники СГБ провели совместно с представителями израильской внешней разведки «Моссад». Что же касается планировавшегося теракта, то его должен был осуществить Фавзан Муса Хан, гражданин Афганистана, попавший в Азербайджан через Иран.

Израильские СМИ обсуждают спецоперацию, проведенную Службой государственной безопасности Азербайджана по задержанию гражданина Афганистана, готовившего террористическую атаку на одно из иностранных посольств в Баку.

Израильский сайт www.ynetnews.com пишет, что израильские спецслужбы с самого начала отслеживали передвижение 33-летнего Фавзана Мусы Хана. Когда же им стало известно, что террорист переправился через Иран в Азербайджан, израильтяне поделились оперативной информацией со своими коллегами из СГБ.

«Мы получили подтверждение, что подозреваемый был арестован азербайджанскими властями после того, как его заметили возле посольства Израиля, - пишет сайт www.ynetnews.com. - В настоящее время местные власти ведут расследование. Спецслужбы Азербайджана и Израиля тесно сотрудничают в этом вопросе. Расследование показало, что Хан тщательно наблюдал за районом, где расположены дипломатические миссии, и, как сообщается, вступил в контакт с лицами, которые потенциально могли быть причастны к запланированному нападению. Кроме того, для предполагаемого террористического акта он обратился за помощью в приобретении оружия и взрывчатых веществ».

Другой израильский сайт www.i24news.tv сообщает, что за афганцем стояли спецслужбы Ирана.

Сайт также отмечает, что представители Службы госбезопасности Азербайджана не уточнили, какое именно дипломатическое представительство было целью Фавзана Мусы Хана, но, согласно опубликованным видеокадрам, террорист был перехвачен неподалеку от посольства Израиля в Баку.

Сотрудникам СГБ также удалось установить видеокамеру на съемной квартире, в которой жил подозреваемый афганец. В распоряжении СГБ находятся аудиозаписи разговоров террориста с несколькими потенциальными помощниками, которых Хан либо вербовал, либо уже инструктировал.

Как отмечают израильские СМИ, судя по расшифровкам аудиозаписей, Фавзан Муса Хан совсем не похож на «бестолкового фанатика».

По полученной информации, Хан планировал с помощью «отвлекающего» взрыва создать в посольстве панику и выманить израильтян из здания на улицу, чтобы потом расстрелять их из окна машины.

«На всем этом деле четко видны иранские «отпечатки пальцев», - пишет www.i24news.tv. – Такое ощущение, что иранцы не хотели скрывать следы своей причастности. Сам факт того, что в ходе допроса Хан упомянул «других братьев», пытавшихся ранее совершить подобные теракты и отбывающих длительные заключения в тюрьмах, в лишний раз подтверждает, что все предыдущие попытки нападения на израильтян в Баку были спланированы Тегераном или, если быть точными, Корпусом стражей исламской революции».