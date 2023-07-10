США призывают Азербайджан и Армению говорить без посредников
Прямой диалог и дипломатия - единственный путь к устойчивому миру на Южном Кавказе, написал в своем твиттере госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Вчера я провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы подтвердить свою решительную поддержку продолжающимся усилиям по обеспечению мира с Азербайджаном. Прямой диалог и дипломатия - единственный путь к устойчивому миру на Южном Кавказе, и я привержен содействию этому процессу», - отметил Блинкен.