Министр уверяет: в Сеюдлю нормальный воздух

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, являющийся председателем комиссии, созданной президентом с целью проведения мониторинга и оценки сложившейся ситуации в селе Сеюдлю Кедабекского района, сообщил, что 22 и 27 июня члены комиссии встретились с жителями села, ознакомились с технологическим процессом, в том числе провели мониторинг построенного для сточных вод озера.

«В Сеюдлю побывали сотрудники Минздрава, TƏBİB, Минэкологии, Минсельхоза, МЧС и других соответствующих структур. Жители села беспокоились, что запах в воздухе, исходящий от озера, может негативно сказаться на их здоровье. С первого дня мы старались донести результаты качества воздуха до населения. Мониторинг атмосферного воздуха показал, что содержание вредных веществ не превышает норму», - рассказал М.Бабаев.

По словам министра, «показатели заболеваний (в селе Сеюдлю), связанных со злокачественными опухолями, ниже, чем в среднем по стране».