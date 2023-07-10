Прекращена работа предприятия в Сеюдлю

Искусственный полигон в селе Сеюдлю Кедабекского района был создан в 2011 году. Предполагается проведение исследований его устойчивости, заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, являющийся председателем комиссии, созданной с целью проведения мониторинга и оценки сложившейся ситуации в селе Сеюдлю Кедабекского района.

По словам Бабаева, на встрече с представителями компании-оператора были подняты вопросы о том, что срок эксплуатации существующего полигона для отходов не превышает 3 месяцев, нет разрешения на строительство второго полигона.

"Компании было предложено временно приостановить эксплуатацию. Соглашение об этом достигнуто, и предложение будет внесено в Кабинет министров", - сказал он.

Министр добавил, что соответствующие документы по резервуару сточных вод в Сеюдлю не согласованы с соответствующими учреждениями и не представлены в МЧС.

Мухтар Бабаев также рассказал, что одной из международных компаний предложено провести оценку ситуации на полигоне отходов в селе Сеюдлю, и ожидается, что эта компания приступит к работе в конце июля. При этом министр сообщил, что при эксплуатации рудника в Сеюдлю предлагается использовать современное оборудование и технологии: «В то же время будет разработано техническое предложение по реабилитации действующего склада. Серьезные замечания были сделаны управляющей компании по поводу ее социально-корпоративных проектов».