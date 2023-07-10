Секретарь Высшей аттестационной комиссии помещен под домашний арест

Как сообщили в пресс-службе генпрокуратуры, у следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Ш.Алиев, пользуясь возможностью влияния на решения должностных лиц структуры, в которой работал, «злоупотреблял должностными обязанностями» и добивался присвоения научных степеней различным лицам в обмен на денежное вознаграждение».

На основании собранных доказательств Ш.Алиев был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 312-1 (незаконное воздействие на решение должностного лица) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями). Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с отстранением от должности.