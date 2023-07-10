Специалист раскрыл тонкости летнего рациона детей

По словам специалиста, важно обращать внимание на условия и способ хранения продуктов: «Летом особо остро стоит проблема условий хранения некоторых фаст-фудов, сливочных и грибных продуктов. Поэтому нельзя разрешать детям употреблять их».

Врач добавил, что если у ребенка хороший иммунитет, то можно угощать его мороженым уже с двух лет, однако от холодных напитков стоит воздерживаться: «Летом в течение дня предпочтительно пить обычную воду. Родители должны приучить детей к потреблению жидкости».

Гулиев отметил, что если ребенок питается не по режиму и перед сном, у него появятся жировые отложения: «Ближе к ночи организм начинает готовить себя ко сну. Поэтому надо стараться не потреблять трудноусвояемые продукты за несколько часов до сна. Если и кормить ребенка, то только легкой пищей, в частности овощами».