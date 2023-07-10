Мамед Эфендиев, отдел экономики 17:06

Французская компания Total Energies сообщила о начале добычи газа в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения «Апшерон» в азербайджанском секторе Каспийского моря. В рамках данной фазы TotalEnergies в партнерстве с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) планирует добывать в сутки около 4 миллионов кубометров газа и 12 тысяч баррелей конденсата. На первом этапе общий объем добычи, как ожидается, составит 1,5 миллиарда кубометров в год, а на пике планируется добывать ежегодно около 5 миллиардов кубометров. На первом этапе разработки газ из подводной добывающей скважины поступит на новую платформу, откуда, после первичной переработки, будет доставляться с помощью морской инфраструктуры SOCAR на месторождении «Нефтяные Камни» на берег, потребителям.

TotalEnergies и SOCAR владеют в этом проекте равным долями, а его оператором является совместная компания JOCAP, учрежденная SOCAR Absheron и TOTAL E&P Absheron - совместной операционной компанией Absheron Petroleum. Отмечается, что с вводом в эксплуатацию месторождения «Апшерон» Азербайджан будет обеспечен дополнительными поставками газа для удовлетворения растущего внутреннего спроса. Причем, как утверждают в TotalEnergies, будут обеспечены в соответствии со стратегией компании конкурентоспособная техническая стоимость и низкая интенсивность выбросов парниковых газов. Таким образом, прогнозы Ильхама Алиева, убеждавшего западных партнеров, что у Азербайджана достаточно запасов газа для обеспечения растущих спросов на него как внутри страны, так и для обеспечения энергобезопасности Европы, полностью подтвердились. А вот предупреждения пессимистов о недостаточных запасах газа в Азербайджане терпят крах. В этом плане «Апшерон» - далеко не последнее месторождение, на которое власти страны возлагают большие надежды. Дополнительные объемы «голубого топлива» будут обеспечены также за счет разработки более глубоких газовых пластов на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». Помимо этого, своей очереди дожидается и месторождение «Умид-Бабек». Что же касается пуска в эксплуатацию этих месторождений, то этот вопрос следует адресовать, скорее, не азербайджанской стороне, а тем же европейцам, испытывающих большие проблемы с газоснабжением. В частности, как отметил недавно Виталий Беглярбеков, заместитель вице-президента SOCAR, если покупатели подпишут долгосрочные соглашения на их закупку, то очень скоро эти объемы азербайджанского могут выйти на рынок. Но, похоже, европейцы уже осознали неэффективность собственных правил, которые исключают зависимость от долгосрочных соглашений на поставки газа. Напомним, что в середине 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании по увеличению поставок газа в Европу к 2027 году с нынешних десяти до двадцати миллиардов кубометров в год. Сегодня реализация этих планов сомнений у европейских партнеров уже не вызывает.