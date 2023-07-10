Азербайджан и Армения обсудили делимитацию границы
12 июля 2023 года на азербайджано-армянской условной границе состоялась четвертая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Азербайджаном и Арменией и Госкомиссии по делимитации границы под председательством вице-премьеров обеих стран Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна, сообщили в МИД Армении.
Стороны с учетом договоренностей, достигнутых в различных форматах на уровне руководителей двух стран, продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов.
Участники комиссии также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке, сообщает армянская сторона.