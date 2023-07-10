Украина получит европейские F-16
Поставка Украине истребителей F-16 будет осуществлена, скорее всего, из запасов европейских стран, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Что касается истребителей F-16, президент Байден принял решение несколько недель назад, работая в тесной консультации с союзниками, начать обучение украинских пилотов на этих самолетах. Это обучение займет некоторое время, а затем будет осуществлена передача F-16, вероятно, из европейских стран, имеющих эти самолеты», - сказал Салливан.