Норвегия передаст Украине американские ПВО

Правительство Норвегии решило передать Украине пакет военной помощи, который включает в себя ЗРК NASAMS, сообщает Минобороны этой страны.

«Правительство решило предоставить пакет поддержки NASAMS, включающий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Это обеспечит выносливость, резервирование и гибкость и, таким образом, повысит эффективность уже переданной Украине системы ПВО», - сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Ранее Норвегия в сотрудничестве с США передала Украине две укомплектованные системы NASAMS.

«Противовоздушная оборона является первоочередной потребностью с украинской стороны. Украина нуждается в защите от российской авиации и ракетных ударов», - добавил министр.