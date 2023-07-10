«Вагнер» будет тренировать спецназ Беларуси

Белорусские подразделения специального назначения и наемники ЧВК «Вагнер» вместе займутся боеподготовкой, сообщил замминистра внутренних дел Беларуси и командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

«Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК «Вагнер», которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт. Будут продолжать приезжать сюда группы СОБра, «Алмаза», - сказал Карпенков.

«Мы будем осваивать все, что используется и применяется в Украине, а также ставить у себя на вооружение», - добавил он.