Морги Ростова забиты трупами

18:02

В Ростове собирают тела погибших на украинском фронте российских военнослужащих, рассказал анонимный очевидец правозащитному проекту Gulagu.net.

"Хочу рассказать о ситуации с тысячами тел в моргах Ростова, о промежуточных результатах проектов "Шторм Z" и "ЧВК Вагнер", а также использования десятков тысяч осуждённых из колоний ФСИН без какой-либо подготовки и опыта в подлой войне и мясорубке Путина. Если ищите своих, мой личный совет - не ждите, пока Вам позвонят, поезжайте в Ростов. В Ростове так сказать"точка сборки", все тела (кого могут собрать) привозят туда. База у них есть, но толку от нее нет, они просто физически не успевают все обработать. В морге просто ужас... Очень много ребят. Есть опознанные, есть неопознанные. По каждому из них заводят личное дело, есть почти вся информация, но пока дойдет очередь, может пройти даже не один месяц. По нашему опыту, тело отца привезли в Ростов 28 ночью, опознали его там сразу по отпечаткам пальцев, в базе были наши телефоны у них, но звонка не было . Приехали сами в воскресенье, нас встретили, сразу повели на опознание. Если бы не поехали, неизвестно когда нас оповестили бы.

Главный по приему погибших Маракушев - замечательный человек, очень отзывчивый. Многие пишут, мол, звоните или пишите ему. Сразу скажу, это почти бесполезно, он сказал, что в начале отвечал, а сейчас уже не отвечает, потому что приходит очень много запросов от родных и он не в состоянии их просто даже просмотреть. В госпитале по раненым тоже информацию вряд ли дадут, у девочек база на бумаге, списки каждый день просто огромные. В военную часть обращаться бесполезно, они всё валят на военкомат. Говорят, что всю информацию будут давать только по запросу из военкомата. Начальник по "Шторм Z" нам сказал, что им приходит в месяц примерно 12 тысяч запросов, ответить они могут только на 5 тысяч. Поэтому это всё так долго. На руки они не дают совершенно никаких справок об участии в СВО, тем более копии контракта. Отвечают, что на руках нам это не нужно, всё через военкомат и потребуется это только военкомату для оформления выплат (на участников "Шторм Z" указ N98 не распространяется)".

"Тело забрать - тут только в Ростов. Приходите в бюро пропусков, Дачная 10, там в отдельной комнате сидят девочки психологи, у них списки. Но списки на бумаге, искать будут долго. По "Шторм Z" сразу почему-то отправляют в морг. Они звонят в морг, за Вами присылают психолога, пока он ведёт до места, проводит беседу, даёт платочек, смазанный эфирным маслом, чтобы перебить трупный запах. Когда заходите на территорию, мой совет, не смотрите по сторонам, только под ноги... Там очень жутко, поведут через зону разгрузки. Когда приведут к следователю, будет опознание, покажут фотографии, если будет изъявлено желание, могут показать тело. Дальше заполнят всю документацию и будут спрашивать, куда хоронить, куда отправлять. Этот момент нужно продумать заранее. Маракушев сам лично занимается связью с вашим военкоматом для организации отправки и похорон. В В/С ехать смысла нет, посылают. Маракушев выдаст справку о гибели, это основной документ. Дальше делаем все через военкомат".